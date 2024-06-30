Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun öldüğünü duyurdu

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güney sınırındaki çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Hula beldesinden Celal Ali Zahir, Savvane beldesinden Nusret Hüseyin Şakir ile Adşit Kusayr beldesinden Hüseyin Muhammed Suveydan isimli 3 Hizbullah mensubunun çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 356'ya yükseldi.

Öte yandan İsrail ordu radyosundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'de bulunan yerleşim birimlerinde sirenler çaldığı belirtildi.

Sirenlerin yanlış uyarı sonrası çaldığı aktarılan açıklamada ordu güçlerinin, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu belirtilen iki askeri binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Ordunun ayrıca Kefr Kila bölgesinde de Hizbullah mensuplarının bulunduğu başka bir binaya saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan başka bir açıklamada da sınırda yer alan Yiron yerleşim biriminde İsrail askerleri tarafından kullanılan bir binanın doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırının, İsrail'in dün Kefr Kila beldesi başta olmak üzere güneydeki bazı köylere düzenlediği saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.