Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 4 mensubun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güney sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.
İran destekli Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalardaki kayıplarına değindi.
Açıklamada İsrail'in saldırısında Hasan Muhammed Ali Saab, Hasan Yusuf Ahmed, Cihad Ahmed Hayek ve Vehbi Muhammed İbrahim adındaki Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 346'ya yükseldi.
Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Lübnan'ın sınır hattında yer alan Kfarkilla ve Adaysa beldelerinin etrafını fosfor bombasıyla vurdu.
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