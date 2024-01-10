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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü duyurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile sınırda yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Nabig Kadiri isimli Hizbullah mensubunun öldüğünü belirtti. Kadiri, Kefr Şuba'da bulunduğu eve düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı ise 159'a yükseldi. Hizbullah Hareketi, 1997 yılında İran destekli olarak Lübnan'da Direniş Tugayı'nı kurmuştur.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü duyurdu
10.01.2024 - 14:13,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile sınırda yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nabig Kadiri isimli Hizbullah mensubunun öldüğü" ifade edildi.

Bölgedeki AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı'nın Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba beldesi sorumlusu olan Kadiri, Kefr Şuba'da bulunduğu eve düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 159'a yükseldi.???????

İran destekli Şii Hizbullah Hareketi, 1997'de Lübnan'da çoğunluğu Sünnilerden oluşan Direniş Tugayı'nı kurmuştu.

Kaynak: AA
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İsrail, Lübnan, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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