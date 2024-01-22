Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü bildirdi

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.
Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden mensubu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Hizbullah mensubu Ali Said Yayha'nın öldüğü ifade edildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 166'ya yükseldi.
Ayrıca çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü.
Hizbullah'tan saldırı açıklaması
Hizbullah yaptığı açıklamada, sınır üzerinde yer alan İsrail'e ait Er-Rahib mevzisi ve Ebu Decac Tepelerindeki askerlere güdümlü füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'in Udeysa ve Kefr Killa beldelerine "fosfor bombası" attığı belirtildi.
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