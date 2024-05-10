Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güney sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu. İran destekli Hizbullah, yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalardaki kayıplarına dair bilgi verdi. Açıklamada saldırılarda yaralanan Hasan Ali Kireyin adındaki Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi. İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 294'e yükseldi. Ayrıca çatışmalarda, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.

10.05.2024 11:02
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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güney sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

İran destekli Hizbullah, yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalardaki kayıplarına dair bilgi verdi.

Açıklamada saldırılarda yaralanan Hasan Ali Kireyin adındaki Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 294'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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