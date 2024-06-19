Hizbullah, İsrail'in askeri fabrika ve karargahını vurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in askeri fabrika ve karargahını vurdu

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yapılan saldırılara tepki olarak İsrail'in Sasa yerleşim birimindeki askeri fabrika ile Beyt Hilel kışlasındaki Sehl tabur komutanlığı karargahını vurduğunu açıkladı. Saldırılar, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildi. İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim Mavi Hat sınır hattında tırmanmaktadır.

19.06.2024 02:49
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentinin El Burgaliye kasabasına yönelik saldırılara tepki olarak İsrail'in kuzeyindeki Sasa yerleşim birimindeki bir askeri fabrika ile Beyt Hilel kışlasındaki Sehl tabur komutanlığı karargahının vurulduğunu bildirdi.

Hareketin Telegram hesabından yapılan açıklamada, savaşçıların, Sasa yerleşim birimindeki Balasan askeri sanayi fabrikasını Felek füzeleriyle vurduğu belirtildi.

Hareket, Beyt Hilel kışlasındaki Sehl tabur komutanlığı karargahının da Katyuşa füzeleriyle hedef alındığını ifade etti.

Hizbullah, söz konusu 2 saldırının, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentindeki El Burgaliye kasabasına yönelik tekrarlanan saldırılarına tepki olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının salı günü Lübnan'ın sahil kenti Sur'un kuzeyindeki El Burgaliye beldesine 3 kez saldırdığını ve bir aracın hedef alındığı saldırıda 8 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonu da saldırıda bir kişinin öldüğünü aktarmıştı.

Mavi Hat'ta gerginlik

İsrail ile Lübnan arasında bulunan ve "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerilim tırmanıyor.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti.

Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." ifadesini kullanmıştı.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 341 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in askeri fabrika ve karargahını vurdu - Son Dakika

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