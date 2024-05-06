Hizbullah, İsrail\'in Golan Tepelerindeki askeri üssüne saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, yaptığı açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentindeki Safri beldesine düzenlediği saldırıya karşılık verildiğini bildirdi.
Açıklamada, İsrail'in Golan Tepelerinde yer alan Nafah Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu kaydedildi.
İsrail ordusunun Safri beldesindeki bir binaya yönelik hava saldırısında 3 sivil yaralanmıştı.
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