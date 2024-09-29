Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırıları

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Safed'e füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdi. İsrail ordusu karşılık verdi.

29.09.2024 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Safed kentini bir dizi füze saldırısı ile hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Hizbullah mensuplarının, bir dizi füze saldırısı ile İsrail'in kuzeyindeki Safed kentini hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesinde İsrail askerlerin hedef alındığı ve yaralananların olduğu belirtildi.

Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Alyatkim askeri bölgesine saldırı düzenlediği ifade edilen açıklamada, bölgedeki İsrail askerlerinin "isabetli bir şekilde" vurulduğu aktarıldı.

Ramya bölgesine giren İsrail güçlerinin topçu atışlarıyla hedef alındığı; Sonobar, Roş Pina ve Saar ve Ofek adlı gasbedilmiş Filistin topraklarının füzelerle hedef alındığı vurgulandı.

Ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Zovulon askeri üssünün füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "işgal altındaki Kefr Şuba tepelerinde bulunan es-Semaka bölgesinin topçu atışlarıyla hedef alındığı" aktarıldı.

İsrail ordusu ilk kez bir İHA'ya helikopterle müdahale etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinden 2 insansız hava aracı ve 35 füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde tespit edilen 10 füzeye müdahale edildiği, körfez bölgesinde de 25 füzenin açık alana düştüğü aktarıldı.

Saldırılar sebebiyle İsrail'in kuzeyinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Ayrıca, Lübnan'dan gönderilen 2 insansız hava aracına İsrail karasuları üzerinde savaş gemisi ve helikopterle müdahale edildiği ifade edildi.

İsrail ordusu ilk kez bir iHA'ya savaş helikopteri kullanarak müdahale etti.

Öte yandan İsrail ordusu, iç cephe komutanlığı Hayfa kentinde vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarılarını hafifletti.

Yeni uygulamaya göre, Hayfa kentinde sığınak bulunan okullar yarından itibaren eğitime devam edecek.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1115 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın, toplam 1115 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 03:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement