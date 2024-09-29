Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırıları

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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Safed kentini bir dizi füze saldırısı ile hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Hizbullah mensuplarının, bir dizi füze saldırısı ile İsrail'in kuzeyindeki Safed kentini hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesinde İsrail askerlerin hedef alındığı ve yaralananların olduğu belirtildi.

Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Alyatkim askeri bölgesine saldırı düzenlediği ifade edilen açıklamada, bölgedeki İsrail askerlerinin "isabetli bir şekilde" vurulduğu aktarıldı.

Ramya bölgesine giren İsrail güçlerinin topçu atışlarıyla hedef alındığı; Sonobar, Roş Pina ve Saar ve Ofek adlı gasbedilmiş Filistin topraklarının füzelerle hedef alındığı vurgulandı.

Ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Zovulon askeri üssünün füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "işgal altındaki Kefr Şuba tepelerinde bulunan es-Semaka bölgesinin topçu atışlarıyla hedef alındığı" aktarıldı.

İsrail ordusu ilk kez bir İHA'ya helikopterle müdahale etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinden 2 insansız hava aracı ve 35 füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde tespit edilen 10 füzeye müdahale edildiği, körfez bölgesinde de 25 füzenin açık alana düştüğü aktarıldı.

Saldırılar sebebiyle İsrail'in kuzeyinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Ayrıca, Lübnan'dan gönderilen 2 insansız hava aracına İsrail karasuları üzerinde savaş gemisi ve helikopterle müdahale edildiği ifade edildi.

İsrail ordusu ilk kez bir iHA'ya savaş helikopteri kullanarak müdahale etti.

Öte yandan İsrail ordusu, iç cephe komutanlığı Hayfa kentinde vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarılarını hafifletti.

Yeni uygulamaya göre, Hayfa kentinde sığınak bulunan okullar yarından itibaren eğitime devam edecek.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1115 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın, toplam 1115 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.