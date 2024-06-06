Hizbullah, İsrail'in sınırındaki askeri noktalara füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizbullah, İsrail'in sınırındaki askeri noktalara füze saldırısı düzenledi

Hizbullah, İsrail\'in sınırındaki askeri noktalara füze saldırısı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan bazı askeri noktalarına İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda İsrail ordusuna kayıp verdirildiği ve askeri üssün bir kısmının tahrip edildiği belirtildi. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde iki Hizbullah mensubunu savaş uçağıyla vurduğunu bildirdi.

06.06.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan bazı askeri noktalarına İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Hareketin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Branit askeri üssündeki 91'inci Tugay Komutanlığı ve çevresindeki askeri mevzilerin İran yapımı Felek-1 füzeleriyle vurulduğu ifade edildi.

Saldırıda İsrail ordusuna kayıp verdirildiği ve askeri üssün bir kısmının tahrip edildiği belirtildi.

Hareketten yapılan bir başka açıklamada da Hizbullah üyelerinin İsrail'in Rahib askeri bölgesindeki "casusluk ekipmanlarını" doğrudan hedef aldığı ve imha ettiği kaydedildi.

İsrail'den saldırılar

Lübnan resmi ajansı NNA ise Ayterun kasabasının İsrail savaş uçaklarınca hedef alındığını ve İsrail ordusunun düzenlediği "fosfor bombası" saldırısı sonucu Merkeba kasabasındaki ormanlık alanda ise yangın çıktığını aktardı.

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde iki Hizbullah mensubunu savaş uçağıyla vurduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, Ayterun kasabasında tespit edilen iki Hizbullah mensubunu hedef aldığı ayrıca bölgede Hizbullah'a ait çok sayıda binanın da vurulduğu kaydedildi.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 330 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, İran, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in sınırındaki askeri noktalara füze saldırısı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
17:38 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
19:31 Biden yine bildiğiniz gibi Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:28 Icardi ile bizzat görüşmüş Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu
19:15 Bakan Özhaseki, Türkiye’nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST’te konuştu: 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık Bakan Özhaseki, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'te konuştu: 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık
18:49 Fenerbahçe’ye gelecek mi Sterling cephesinden açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sterling cephesinden açıklama var
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 20:59:11. #1.11#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'in sınırındaki askeri noktalara füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement