Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular

Hizbullah\'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan yerleşim biriminde askerlerinin toplanma alanına kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonucu İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu ifade ediliyor.

19.06.2024 09:43
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Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınır yerleşimine kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. Bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ederkenİsrail Ordusu'ndan bu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İSRAİL SALDIRILARINA MİSİLLEME GECİKMEDİ

Hizbullah tarafından resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in dünkü Lübnan'ın Burgaliye beldesine yönelik düzenlediği saldırıya misilleme gerçekleştirildiği belirtildi.

ASKERLERİN TOPLANMA ALANINA TAM İSABET SALDIRI

Açıklamada, Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına kamikaze İHA ile saldırı yapıldığı ve saldırı sonucu hedefin tam isabet vurulduğu vurgulandı.

İSRAİL, ÖLÜ VE YARALILAR İÇİN SESSİZ KALDI

İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken İsrail ordusunda ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL'E SIZAN İHA'LA ENDİŞE YARATTI

Öte yandan İsrail medyası, İsrail ordusunun pazar günü yürüttüğü bir soruşturmanın ordunun kuzeydeki Hayfa şehrine sızan Hizbullah'a ait 3 İHA'yı izlediğini gösterdiğini iddia etti. Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesi Ynet'in adı açıklanmayan bir subaya dayandırdığı habere göre, ordunun ilk soruşturması, Hizbullah'ın İsrail'e doğru 3 silahsız İHA fırlattığını ve İsrail Hava Kuvvetlerinin de onları takip ettiğini gösteriyor. İsrailli subaya göre Hizbullah'a ait 3 İHA'dan 1'i düşürüldü, denize düştüğü tahmin edilen bir İHA radardan kayboldu, diğer İHA ise Hayfa şehrine ve ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelere sızdı. İsrail ordusunun soruşturmasında, İHA'nın ordunun kontrolü altında olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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