Hizbullah, İsrail'in sınıra yakın noktalarını hedef aldı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in sınıra yakın noktalarını hedef aldı

Hizbullah, İsrail\'in sınıra yakın noktalarını hedef aldı

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun saldırılarına karşı sınıra yakın askeri noktalar ile yerleşim birimlerini hedef aldıklarını açıkladı. Hizbullah, İsrail'in Lübnan sınırına yakın Hagoşrim yerleşim birimine roketle saldırı düzenlediğini belirtirken, İsrail askerlerinin kullandığı bir binayı da roketle hedef aldığını bildirdi. Ayrıca, Lübnan'a ait Şeba Çiftliklerinde yer alan Zebdeyn karargahını da roketlerle vurduklarını açıkladı. İsrail devlet televizyonu ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 10 roket atıldığını ve bazılarının düşürüldüğünü aktardı.

08.07.2024 22:29
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Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun saldırılarına karşı sınıra yakın askeri noktalar ile yerleşim birimlerini hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan sınırına yakın Hagoşrim yerleşim birimine roketle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sınıra yakın Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin kullandığı bir binayı da roketle hedef aldığını açıklayan Hizbullah, Lübnan'a ait Şeba Çiftliklerinde yer alan Zebdeyn karargahını roketlerle vurduğunu bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köylere yönelik saldırılarına karşılık bu saldırıların düzenlendiğine işaret edildi.

İsrail devlet televizyonu da Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 10 roket atıldığını, bazılarının düşürüldüğünü aktardı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır öldürülmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in sınıra yakın noktalarını hedef aldı - Son Dakika

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