Hizbullah, İsrail\'in sınıra yakın noktalarını hedef aldı

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Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun saldırılarına karşı sınıra yakın askeri noktalar ile yerleşim birimlerini hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan sınırına yakın Hagoşrim yerleşim birimine roketle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sınıra yakın Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin kullandığı bir binayı da roketle hedef aldığını açıklayan Hizbullah, Lübnan'a ait Şeba Çiftliklerinde yer alan Zebdeyn karargahını roketlerle vurduğunu bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köylere yönelik saldırılarına karşılık bu saldırıların düzenlendiğine işaret edildi.

İsrail devlet televizyonu da Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 10 roket atıldığını, bazılarının düşürüldüğünü aktardı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır öldürülmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.