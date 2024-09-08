Hizbullah, İsrail Hedeflerini Vurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail Hedeflerini Vurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesindeki Kiryat Şmona ve Şamir yerleşimlerini roketlerle vurdu. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinden sınırı geçen roketlere karşılık verdi.

08.09.2024 11:46
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde yer alan Kiryat Şmona ve Şamir yerleşimlerinin bir dizi roketle vurulduğu belirtildi.

Kiryat Şmona bölgesinin "Felak" roketleri, Şamir bölgesinin de "Katyuşa" roketleriyle hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu bölgelerin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılar ve son olarak dün Farun kasabasında ilk yardım görevlilerine düzenlediği saldırıya misilleme olarak vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinden 30 roketin sınırı geçtiğini ve Yukarı Celile bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerden bazılarının hava savunma sistemi tarafından imha edildiği diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtildi.

Aynı şekilde Lübnan'ın güneyinden 20 roketin fırlatıldığı ve Kiryat Şmona bölgesinde sirenlerin çaldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu roketlerin de hava savunma sistemince imha edildiği, can kaybı ya da yaralanma tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Farun bölgesinde Hizbullah içinde faaliyet gösteren Emel Örgütü'nden bazı kişileri hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Aytaron, Marun er-Ras ve Yarun bölgelerinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktaları hedef aldığını duyurdu.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyinde Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerini hedef alan 2 ayrı saldırısında 3 ilk yardım görevlisinin öldüğü bildirilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Kamu Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu sivil savunma ekiplerinin, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Farun kasabasına düzenlediği saldırıların neden olduğu yangını söndürmek üzere bölgeye gittiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail Hedeflerini Vurdu - Son Dakika

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