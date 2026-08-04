Hizbullah: Doğrudan müzakereler utanç getirdi - Son Dakika
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Hizbullah: Doğrudan müzakereler utanç getirdi

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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile doğrudan müzakerelerin Lübnan'a utanç ve zillet getirdiğini belirtti. Lübnan yönetimine tavizleri durdurma çağrısı yapan Kasım, Suriye ile görüşmeye engel olmadığını söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile yürütülen müzakereleri eleştirerek, doğrudan müzakerelerin Lübnan'a utanç, zillet, düş kırıklığı getirdiğini savundu.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin 40. günü dolayısıyla her yıl anılan "Erbain Günü" vesilesiyle açıklamalarda bulundu.

Kasım, İsrail ile yürütülen müzakerelere tepki göstererek "Doğrudan müzakereler Lübnan'a utanç, zillet, düş kırıklığı ve peş peşe tavizlerden başka bir şey getirmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah Genel Sekreteri, 18 Haziran'da imzalanan ABD-İran mutabakat zaptının saldırıları durduran tek şey olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Lübnan yönetimine karşılıksız tavizleri durdurma, direnişle (Hizbullah) diyalog kurma, iç durumu onarma ve egemenliğe önem verme çağrısında bulunuyoruz."

"Suriye yönetimiyle görüşmenin önünde engel yok"

Suriye ile Hizbullah arasında görüşmeler yapılması konusunda ise Kasım, "Uygun bir zamanda, Hizbullah ile Suriye yönetimi arasında kamuya açık bir görüşme yapılmasının önünde hiçbir engel yok." dedi.

Kasım, Lübnan ile Suriye arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "Lübnan ile Suriye devletleri arasında kardeşçe, olumlu ve işbirliğine dayalı bir ilişkinin gerekli olduğunu" vurguladı.

Hizbullah, Suriye'de Baas rejiminin 61 yıllık iktidarına son vererek Aralık 2024'te Beşşar Esed yönetimini deviren Suriyeli muhalif gruplara karşı eski rejimin önde gelen destekçileri arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA

Politika, Suriye, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

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