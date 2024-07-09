Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Güncel

Hizbullah, İsrail- Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 1989 doğumlu "Ali el-Ekbir" adıyla bilinen Hizbullah mensubu Hüseyin Veyzani'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 365'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.