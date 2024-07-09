Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi. Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda Hizbullah mensubu Hüseyin Veyzani'nin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 365'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalar yaşanıyor. İsrail ile Lübnan arasındaki sınır hattında gerginlik son haftalarda artıyor.

09.07.2024 13:57
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Hizbullah, İsrail- Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 1989 doğumlu "Ali el-Ekbir" adıyla bilinen Hizbullah mensubu Hüseyin Veyzani'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 365'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti - Son Dakika

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