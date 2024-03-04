Hizbullah, İsrail saldırılarında 3 sağlık mensubunun öldüğünü açıkladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşu ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.