Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 sağlık mensubunun öldüğünü açıkladı.
Hizbullah, İsrail ile çatışmalardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Ali Hasan Suveydan, Hüseyin Muhammed İbrahim ve Abbas Ahmed Huceyc adındaki 3 mensubun öldüğü ifade edildi.
Suveydan, İbrahim ve Huceyc'in, Hizbullah'ın "İslami Sağlık Heyeti" olarak adlandırdığı sivil savunma ekibinde yer aldıkları kaydedildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 232'ye yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Son Dakika › Güncel › Hizbullah, İsrail saldırılarında 3 sağlık mensubunun öldüğünü açıkladı - Son Dakika
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşu ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Diyarbakır'da dört yıl önce bir kişiyi öldürdüğü belirlenen firari cinayet zanlısı, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan M.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir zehir taciri tutuklanırken, ev ve araçta yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve para ele geçirildi.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Vezirköprü ve Havza programlarında vatandaşlarla buluştu. Doğan, Samsun ve 17 ilçe için ortak akılla hizmet edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?