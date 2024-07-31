Hizbullah Komutanı Fuad Şükür İsrail Saldırısında Öldü - Son Dakika
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Hizbullah Komutanı Fuad Şükür İsrail Saldırısında Öldü

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun dün Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldüğünü doğruladı. Şükür, Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın sağ kolu olarak biliniyordu ve İsrail'e yönelik saldırıları yönetiyordu. Ayrıca, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyulan bir isimdi.

31.07.2024 20:49
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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun dün Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldüğünü doğruladı.

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Seyid Muhsin" kod adlı Şükür'ün, İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin hava saldırısı sırasında Şükür'ün binada bulunduğunu ancak enkaz altında olduğu ve kendisine ulaşılamadığını bildirmişti.

İsrail'in Şükür'e düzenlediği suikast

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğu iddia edilmişti.

Şükür'ün ayrıca "8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği, 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürülmüştü.

İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah Komutanı Fuad Şükür İsrail Saldırısında Öldü - Son Dakika

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