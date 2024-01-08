Hizbullah Komutanı İsrail\'in Hava Saldırısında Öldü

Hizbullah, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında sahadaki üst düzey mensuplarından birinin öldüğünü doğruladı.

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hirbet es-Slim beldesindeki bir araca düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "komutan" olduğu ifade edilen ve kod adı "Hac Cevad" olan Visam Hasan Tavil'in öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından birinin öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail medyasına yer alan habere göre Tavil, Hizbullah'ın sahadaki üst düzey isimlerinden ve İsrail'e fırlatılan füze operasyonlarından sorumlu kişiydi.