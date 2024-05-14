Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı savaşlarını sürdürecek - Son Dakika
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı savaşlarını sürdürecek

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı savaşlarını sürdüreceklerini ve Gazze'ye destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Nasrallah, Lübnan'daki direniş cephesinin Gazze'ye sürekli ve artan destek sağlayacağını belirtti. Ayrıca, İsrailli yerleşimcilere de Gazze'deki savaşı durdurma çağrısı yaptı.

14.05.2024 11:59
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BEYRUT, 14 Mayıs (Xinhua) -- Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, grubunun Gazze'yi desteklemek amacıyla İsrail güçlerine karşı savaşını sürdüreceğini söyledi.

Nasrallah, yerel El-Manar televizyon kanalında Pazartesi günü yayımlanan konuşmasında, Hizbullah-İsrail cephesinin "düşmana Gazze'deki savaşını durdurması yönünde baskı yapmada" önemli bir rol oynadığını belirterek, " Lübnan'daki direniş cephesinin" Gazze Şeridi'ne sürekli ve artan destek vereceğini taahhüt etti.

İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırı yakınlarında yaşayan İsrailli yerleşimcilere de seslenen Nasrallah, sonbaharda okul dönemi başlamadan önce evlerine dönmek istiyorlarsa, İsrail hükümetine Gazze'deki "savaşı durdurma" çağrısı yapmalarını önerdi.

Nasrallah, "Eğer kuzeydeki durum sürerse, sığınaklarda kalmaya devam etmeniz gerekir" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması üzerine İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Lübnan, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı savaşlarını sürdürecek - Son Dakika

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