Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı savaşlarını sürdürecek

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BEYRUT, 14 Mayıs (Xinhua) -- Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, grubunun Gazze'yi desteklemek amacıyla İsrail güçlerine karşı savaşını sürdüreceğini söyledi.

Nasrallah, yerel El-Manar televizyon kanalında Pazartesi günü yayımlanan konuşmasında, Hizbullah-İsrail cephesinin "düşmana Gazze'deki savaşını durdurması yönünde baskı yapmada" önemli bir rol oynadığını belirterek, " Lübnan'daki direniş cephesinin" Gazze Şeridi'ne sürekli ve artan destek vereceğini taahhüt etti.

İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırı yakınlarında yaşayan İsrailli yerleşimcilere de seslenen Nasrallah, sonbaharda okul dönemi başlamadan önce evlerine dönmek istiyorlarsa, İsrail hükümetine Gazze'deki "savaşı durdurma" çağrısı yapmalarını önerdi.

Nasrallah, "Eğer kuzeydeki durum sürerse, sığınaklarda kalmaya devam etmeniz gerekir" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması üzerine İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.