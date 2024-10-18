Hizbullah, Lübnan'a Geri Dönüş Yapıyor - Son Dakika
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Hizbullah, Lübnan'a Geri Dönüş Yapıyor

İsrail saldırıları sonrası Hizbullah, Suriye'den Lübnan'a unsurlarını kaydırıyor.

18.10.2024 11:49
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EŞREF MUSA/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Beşşar Esed rejimi ordusu saflarında yer alan Hizbullah, İsrail güçlerinin Lübnan'ın farklı bölgelerine başlattığı saldırıların ardından, Suriye'deki varlığını azaltarak unsurlarını tekrar Lübnan'a kaydırıyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından Hizbullah mensupları, Suriye'den Lübnan'a hareket ederken, aileleri de Suriye'nin çeşitli bölgelerine yerleşiyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çok sayıda Hizbullah mensubu İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye geçerken, Hizbullah Suriye'nin çeşitli bölgelerinden de yüzlerce unsurunu Lübnan'a taşıdı.

Hizbullah, son iki haftada, Deyrizor ili Meydan ile Elbukemal ilçeleri, Şam'ın bazı mahallelerinden, ülkenin orta kesimindeki çöl bölgesinden, Hama ve Humus'tan yüzlerce unsurunu, Lübnan'a sevk etti.

Ekim başından itibaren de "eğitmen ve danışman" sıfatıyla anılan Hizbullah mensupları, Deyrizor kent merkezinden Elbukemal ilçesine kadar uzanan hattan çekilmeye başladı.

İsrail, Suriye'yi Lübnan'a bağlayan El-Masnaa Sınır Kapısı'nın Lübnan'da kalan bölümünü hedef aldıktan sonra Hizbullah, Lübnan'a girmek için farklı yollar kullanıyor.

Öte yandan, Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi de küçük gruplar halinde yaklaşık bir haftadan bu yana, Irak'tan Suriye'ye girmeye başladı.

Haşdi Şabi unsurlarının bir kısmı Hizbullah'tan boşalan yerlere konuşlanırken, bir bölümü Hizbullah unsurlarının kullandığı güzergahı izleyerek Lübnan'a geçiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah, Lübnan'a Geri Dönüş Yapıyor - Son Dakika

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