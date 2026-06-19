Hizbullah Saldırısında 4 İsrail Askere Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, ABD- İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında biri tabur komutanı 4 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın gece yarısı Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit beldesi ve Ali Tahir Tepesi yakınlarındaki İsrail tankına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Hizbullah saldırısında 52'nci Tabur Komutanı Yarbay Dor Gedalia Ben Shimhon'un da aralarında olduğu 4 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı.

Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde stratejik öneme sahip Ali Tahir Tepeleri'ne sızmaya çalışan bir grup İsrail askerini hedef aldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde hava saldırıları düzenlemiş ve ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybetmişti.

Lübnan'ın güneyinde 5 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın sabah saat 4 sularında Lübnan'ın güneyindeki İsrail birliklerine saldırı düzenlediğini, saldırıda biri ağır 5 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı.

Ordudan ayrıca yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Kefer Tebnit beldesine konuşlu İsrail askerlerine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Yaralanan askerlerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı, olayın 4 İsrail askerinin öldüğü Hizbullah saldırısından birkaç saat sonra gerçekleştiği belirtildi.