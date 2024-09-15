Hizbullah: Savaş Planımız Yok, Ama Yanıt Veririz - Son Dakika
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Hizbullah: Savaş Planımız Yok, Ama Yanıt Veririz

Hizbullah, İsrail'in savaş açması durumunda karşılık vereceklerini belirtti, savaş planları olmadığını vurguladı.

15.09.2024 00:46
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Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'e savaş açmayı planlamadıklarını ancak İsrail'in açması durumunda buna karşılık vereceklerini belirtti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Kasım, başkent Beyrut'ta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kuzey cephesindeki saldırıları genişletme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Netanyahu'nun savaş tehdidinden korkmadıklarını ve bu tehdidin kendilerini Gazze'ye destek vermekten de alıkoymayacağını dile getiren Kasım şöyle devam etti:

"Savaş açma planımız yok çünkü bunun bir faydası olacağını düşünmüyoruz ama İsrail savaş açarsa buna savaşla karşılık veririz ve kayıplar bizim için de onlar için de çok büyük olur. İsrailliler, kuzeydeki bir savaşın, bölgede evlerini terk eden 100 bin kişiyi geri getireceğini zannediyorsa şimdiden söyleyelim, yüzbinlerce kişinin daha uzun vadeli göçüne hazır olsunlar. Kuzeydekilerin evlerine dönmesinin, Gazze savaşının sona ermesinden başka yolu yok."

Kasım, Gazze savaşı devam ettiği sürece Lübnan cephesinde de saldırıların süreceğini, İsrail'in saldırılarının artması ve özellikle de sivillerin hedef alınması durumunda saldırıların da artacağını kaydetti.

Kanal 13 televizyonunun internet sitesindeki haberinde, Netanyahu'nun, 12 Eylül'de, kuzey cephesindeki gerilimi görüşmek üzere düzenlenen stratejik bir toplantıda, İsrail'in "kuzey cephesinde geniş kapsamlı ve güçlü bir operasyon yapma niyetinde olduğunu" ifade ettiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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