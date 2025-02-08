Hizbullah'tan ABD'ye Tepki - Son Dakika
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Hizbullah'tan ABD'ye Tepki

Hizbullah, ABD'li yetkilinin Lübnan'a müdahale ettiği açıklamalarına sert yanıt verdi.

08.02.2025 04:16
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Hizbullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un Beyrut ziyareti sırasındaki açıklamalarını, " Lübnan'ın egemenliğine müdahale olarak" nitelendirdi.

Lübnan Parlamentosundaki Hizbullah'ın Grup Başkanı Muhammed Rad, yaptığı yazılı açıklamada, Ortagus'un Hizbullah'a karşı sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Ortagus'un açıklamalarını, "Lübnan'da ulusal bir oluşuma karşı kin dolu sorumsuzca sözler" şeklinde nitelendiren Rad, "Ortagus'un açıklamaları, Lübnan'ın egemenliğine açıkça müdahaledir." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkiliyi diplomatik görgü kurallarının dışına çıkmakla suçlayan Rad, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etmesine işaret ederek, "Yolsuzluktan söz edenler terörü kucaklayamaz." dedi.

Hizbullah yetkilisi Rad, "İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ortaya koyduğu kötü manzarayı görmek isteyenlerin dünyada kimin terörü desteklediğini görebileceği" iddiasında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise ABD'li yetkilinin sarf ettiği sözlerin "kendi görüşü olduğuna ve Lübnan Cumhurbaşkanlığının bununla ilgilenmediğine" işaret edildi.

ABD'li yetkili Ortagus'un tepki çeken açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesi sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu.

Ortagus, "ABD'deki ve dünyadaki Lübnanlıları ülkenin geleceği konusunda hiç bu kadar coşkulu görmemiştim. Bunun büyük ölçüde Hizbullah'ın İsrail tarafından yenilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"İsrail'e Hizbullah'ı yendiğini için teşekkür ederim." diyen Ortagus, Lübnan halkının ve Cumhurbaşkanı Avn'ın da bu olayda rolünün olduğunu ileri sürmüştü.

Ortagus, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam dahil herkesin "yolsuzluğu bitirmek konusunda kararlı olduğunu" belirtirken, "Hizbullah'ın hiçbir şekilde hükümette yer almayacağını" iddia etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile el sıkışan Ortagus'un İsrail'in sembolü olan "Davut Yıldızı" yüzük taktığı görülürken, olay sosyal medyada da tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'tan ABD'ye Tepki - Son Dakika

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