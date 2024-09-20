Hizbullah'tan Bir Mensup Daha Öldü

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İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışan Hizbullah, 1 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 1962 doğumlu Hizbullah mensubu Hüseyin Ali Muhsin Gandur'un (Nidal) öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 483'e çıktı.