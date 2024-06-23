Hizbullah'tan İsrail askeri üssüne İHA'lı saldırı - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail askeri üssüne İHA'lı saldırı

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Ayelet Hashahar'da bulunan 91. Tümen askeri üssüne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı İsrail askerlerinin olduğunu iddia etti. İsrail ordusu ise saldırıda 1 askerin ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

23.06.2024 17:44
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- Hizbullah'tan İsrail askeri üssüne İHA'lı saldırı

TEL AVİV - Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Ayelet Hashahar'da bulunan 91. Tümen askeri üssüne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı İsrail askerlerinin olduğunu iddia etti.

İsrail-Lübnan sınırında gerilim tırmanıyor. Lübnan Hizbullahı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ayelet Hashahar'da bulunan 91. Tümen askeri üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda doğrudan İsrail askerlerinin hedef alındığı aktarılırken, ölü ve yaralıların olduğu iddia edildi. Açıklamada, saldırının Al Khayara kasabasında dün gerçekleştirilen saldırıya misilleme olarak yapıldığı ifade edildi. Hizbullah tarafından paylaşılan görüntülerde de İsrail askerlerinin saldırı anında yaşadığı panik anları yer aldı.

"Saldırıda 1 asker yaralandı"

İsrail ordusu ise saldırıda 1 askerin ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Ordu açıklamasına göre, İsrail hava savunma sistemleri Lübnan'dan gelen çok sayıda İHA'yı da düşürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail askeri üssüne İHA'lı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hizbullah'tan İsrail askeri üssüne İHA'lı saldırı - Son Dakika
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