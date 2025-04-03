Hizbullah'tan İsrail'e Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizbullah'tan İsrail'e Kınama

Hizbullah, İsrail'in Suriye'ye ve diğer bölgelere yönelik saldırılarını kınadı ve dayanışma vurgusu yaptı.

03.04.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrarlanan hava ve kara saldırılarını kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Suriye'nin yanı sıra Gazze Şeridi ve Lübnan'ı hedef alan artan saldırılarına tepki gösterildi.

Suriyelilerin İsrail'e karşı topraklarını korumak için verdiği mücadeleden övgüyle söz edilen açıklamada, "Suriye'ye yönelik saldırılar bu ülkenin egemenliğinin açıkça ihlalidir. Suriye'nin hava saldırılarıyla hedef alınması ve topraklarına girilmesi, devleti zayıflatma ve yeniden toparlanmasını engelleme çabalarıdır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının da kınandığı açıklamada, tüm bu soykırım ve tehcir planlarının Filistin halkının direnişini kıramayacağı vurgulandı.

İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederken ABD'nin bu ihlallerin üstünü örtmek için baskılar kurduğu, bölgeye yetkililerini göndererek İsrail'in şartlarını Hizbullah'a dayatmaya çalıştığı ifade edildi.

Bölge ülkelerinin İsrail'in saldırganlığı karşısında birlik olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizbullah olarak bu suçları kınıyor ve kardeş Suriye'nin yanı sıra Yemen ve Filistin halklarıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu teyit ediyoruz. Dünyadaki özgür insanları da bu zalim düşmana karşı seslerini yükseltmeye davet ediyoruz."

Bölgede tansiyonun yükselmesine karşı İsrail'in saldırılarının önüne geçilmesi için uluslararası topluma "Tel Aviv üzerinde baskı kurma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca ABD'nin saldırılarına rağmen Yemen halkının Gazze'deki Filistin halkına desteğini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Politika, Lübnan, Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe paylaşım yaptılar Galatasaray’dan Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahaleye ilk tepki Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
Ne diyeceği çok merak ediliyordu Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk’tan flaş sözler Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk'tan flaş sözler
RTÜK Başkanı Şahin’den ’derbi’ açıklaması: Reytingler düştü’ iddiaları dezenformasyon içerikli RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli
Okan Buruk’un burnunu sıktı Galatasaray, Mourinho’yu akıl hastanesine yatırdı Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı
İşte Trump’ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu İşte Trump'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu
Soyunma odasına bıraktılar Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak doğum günü hediyesi Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi
Emniyet’ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama Emniyet'ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama
ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
Jose Mourinho ile Okan Buruk’un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı
Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest

19:14 İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
17:47 Jose Mourinho ile Okan Buruk’un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı
17:21 Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest
16:56 Bahçeli’den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek
16:49 CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu’na özgürlük mitingi yapacağız CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız
07:56 Aybüke Pusat’ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı
07:43 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır İşte yanıtı Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı
03:38 ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
02:08 Emniyet’ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama Emniyet'ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama
01:01 Soyunma odasına bıraktılar Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak doğum günü hediyesi Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi
00:57 İşte Trump’ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu İşte Trump'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu
00:43 Okan Buruk’un burnunu sıktı Galatasaray, Mourinho’yu akıl hastanesine yatırdı Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı
00:30 RTÜK Başkanı Şahin’den ’derbi’ açıklaması: Reytingler düştü’ iddiaları dezenformasyon içerikli RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli
00:13 Ne diyeceği çok merak ediliyordu Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk’tan flaş sözler Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk'tan flaş sözler
23:29 Peş peşe paylaşım yaptılar Galatasaray’dan Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahaleye ilk tepki Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 19:43:06. #7.13#
SON DAKİKA: Hizbullah'tan İsrail'e Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement