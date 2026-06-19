Hizbullah'tan İsrail'e Pusu - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e Pusu

19.06.2026 09:46
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Hizbullah, ABD-İran mutabakatına rağmen İsrail askerlerine saldırdı, pusu kuruldu.

Hizbullah, ABD- İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde stratejik öneme sahip Ali Tahir Tepeleri'ne sızmaya çalışan bir grup İsrail askerini hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Ali Tahir Tepesi'nin kuzey kesimine sızmaya ve kuşatma girişiminde bulunmaya çalışan İsrail ordusuna bağlı bir birliğe pusu kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "pusuda ölen ve yaralanan askerleri tahliye etmek amacıyla söz konusu noktaya gelen ikinci bir İsrail birliğinin de roket ve havan atışlarıyla hedef alındığı, bu saldırıda da kesin isabet sağlandığı" ifade edildi.

İsrail ordusu, son günlerde, mutabakata ve ateşkese rağmen Nebatiye kenti ve çevresine hakim stratejik Ali Tahir Tepeleri'ne ilerlemeye çalışırken, tepe ve çevresine yönelik topçu atışları ile hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e Pusu - Son Dakika

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