Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı

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Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki bölgeye düzenlediği saldırıda, ikisi ağır 5 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, " Gazze'deki Filistin halkının direnişine destek amacıyla" sınır hattındaki el-Merc (Margaliot) bölgesindeki İsrail askerlerini uygun silahlarla hedef aldığını ve isabet kaydettiğini duyurdu.

İsrail Walla internet sitesinin haberine göre ise saldırıda ikisi ağır, yaralanan 5 İsrailli, helikopterle Hayfa kentinde bir hastaneye nakledildi. Yaralıların sivil veya asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kanal 12 televizyonu, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim noktasına yönelik saldırıdaki patlamanın görüntülerini paylaştı.

İsrail ordusu, saldırının düzenlendiği noktalara karşılık verdiğini açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü çok sayıda hedefe hava, bazı noktalara da topçu saldırısı düzenlediğini de duyurdu.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken Tel Aviv'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.