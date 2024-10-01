Hizbullah\'tan İsrail\'e Saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki El-Besatin bölgesinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Kefr Kila ve El-Adise kasabaları karşısına denk gelen Besatin bölgesinde İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'deki Filistin halkının direnişinin desteklenmesi ve Lübnan halkının müdafaası için gerçekleştirildiği belirtildi.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan 3 füzenin Batı Celil bölgesinde yasa dışı yerleşim birimi Ştula'da açık araziye düştüğünü açıkladı.
Sınırda askeri hareketlilik artıyor
Lübnan sınırındaki İsrail ordusunun askeri hareketliliği devam ediyor.
Lübnan tarafına İsrail ordusunun attığı aydınlatma fişekleri yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Hayfa'da yüksek noktalardan görülebiliyor.
İsrail ordusunun, sınırın Lübnan tarafındaki beldeleri yoğun topçu atışına tuttuğu bildiriliyor. İsrail savaş uçaklarının bölgede sesleri de duyuluyor.
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