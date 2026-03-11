Hizbullah'tan İsrail'e Saldırılar - Son Dakika
Hizbullah'tan İsrail'e Saldırılar

11.03.2026 07:43
Hizbullah, İsrail'e 6 saldırı düzenledi, toplamda saldırı sayısı 150'ye ulaştı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in askeri hedeflerine 6 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail'e yönelik saldırı sayısının 150'ye ulaştığı belirtildi.

Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı sınır hattına yakın Aytarun beldesine doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerleri ile akşam saatlerinde çatışma çıktığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu bölgedeki İsrail askerlerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Merkaba bölgesinde bulunan İsrail askerlerine de roketlerle saldırıldığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki el-Marac noktasına da saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, geceden beri İsrail ordusunun farklı noktalarda toplam 6 saldırıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e Saldırılar

08:24
Liverpool’u elersek işimiz çok zor İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
08:06
’’İngiltere’de tur atlar mıyız’’ sorusuna Hacıosmanoğlu’ndan olay yanıt
''İngiltere'de tur atlar mıyız?'' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt
07:43
ABD’li Witkoff’tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
07:25
Bakanlık harekete geçti Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
06:52
Kim’den dünyaya büyük gözdağı Görüntüleri yayınladılar
Kim'den dünyaya büyük gözdağı! Görüntüleri yayınladılar
SON DAKİKA: Hizbullah'tan İsrail'e Saldırılar - Son Dakika
