Hizbullah'tan İsrail İddialarına Yanıt

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Zavtar beldesini hedef alan saldırıda örgüte mensup unsurları öldürüldüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak, saldırıda sivillerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hizbullah tarafından, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde en az 6 Hizbullah unsurunu hava saldırısıyla öldürdüğünü iddia etmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Zavtar eş-Şarkiyye-Meyfedun yolunda evlerini kontrol etmeye giden Lübnanlı sivilleri, işgalci güçlerine tehdit oluşturdukları bahanesiyle bir kez daha kasıtlı olarak hedef almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda doğrudan hedef alınan 2 sivilin hayatını kaybettiği ve üçüncüsünün ise yaralandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırısının Lübnan'da ateşkesin "apaçık bir ihlali olduğu" vurgulandı.

İsrail ordusu, 6 Hizbullah mensubunu öldürdüğünü iddia etmişti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Nebatiye vilayetinde dün yapılan saldırıları üstlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Zavtar beldesinde konuşlu İsrail güçlerine yaklaşan, Hizbullah mensubu olduğu ileri sürülen 5 kişinin hava saldırılarında öldürüldüğü iddia edilmişti.

Nebatiye kentine bağlı Ali el-Tahir Tepesi'nde meydana gelen bir başka olayda da Hizbullah mensubu olduğu iddia edilen bir kişinin hava saldırısı sonucu öldürüldüğü öne sürülmüştü.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 211 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.