Hizbullah'tan İsrail'in Suriye Saldırılarına Kınama

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in Suriye'de istikrarı hedef alan saldırılarını kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrarlanan hava saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail'in uyduruk bahanelerle yayılmacı ve bölücü projelerini hayata geçirme hedefleriyle Suriye topraklarına saldırdığına vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye halkı arasında fitne tohumları ekerek onları bölmeye çalıştığı ifade edildi.

"İsrail'in bu saldırıları, Suriye devletinin istikrarını baltalama ve gücünü zayıflatma girişimleridir." denilen açıklamada, İsrail'in aynı şekilde Gazze ve Lübnan'da da saldırılarını sürdürdüğü hatırlatıldı.

Suriye devletinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduklarına işaret edilen açıklamada, Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun İsrail saldırılarına karşı acil harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, dün gece savaş uçaklarıyla Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı bombalamıştı.