Hizbullah'tan Silah Toplama Uyarısı

Hizbullah, İsrail'le yaşanan sorunun gölgesinde, Lübnan hükümetinin tüm grupların silahlarını toplama kararının, ülke içinde bir krize dönüşme ihtimalinin bulunduğunu ve bu senaryoya karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

Hizbullah Milletvekili Ali Feyyad, Özgür Yurtsever Hareketi lideri Cibran Basil ile Beyrut'ta yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Feyyad, "İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarını durdurması ve Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması yönünde Lübnan'ın ortak tutumu, ülkenin yaşadığı zorlu durumdan çıkış stratejisinin başlangıç noktası" olduğunu söyledi.

"İsrail'in Lübnan'da oluşturmak istediği tehditlerin ülkedeki herhangi bir grup ya da bölgeyle sınırlı kalmayacağını, aksine ülke içindeki herkesi olumsuz etkileyeceğini" dile getiren Hizbullah Milletvekili Feyyad, Lübnan hükümetinin tüm silahlı grupların silahlarını toplama kararı almasının, İsrail ile yaşanan sorunun gölgesinde, ülke içinde bir krize dönüşme ihtimalinin bulunduğunu ve bu senaryoya karşı tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

"Ülkenin içinden geçtiği koşulların zorluğuna" işaret eden Hizbullah Milletvekili, "Lübnan'ın çıkarlarından taviz verilemeyeceğini" ifade etti.

Feyyad ayrıca, "İsrail'in çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve saldırıların durdurulması önceliği konusunda tek ve tutarlı bir resmi duruş sergilenmesi gerektiğini" belirterek, "ülkenin şu anda büyük stratejik, hatta varoluşsal egemenlik tehditlerine maruz kaldığını" savundu.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, ülkede grupların ellerindeki tüm silahların toplanması ve silahların devlet tekeline alınması gündemiyle bugün toplanmıştı. Toplantı devam ediyor.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD'nin silahların devlet tekeline alınmasına yönelik önerisine önemli değişikliklerin ardından yanıt verildiğini belirterek, "İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve devlet otoritesinin Lübnan'ın tüm topraklarında sağlanması, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasının temel şartıdır." demişti.