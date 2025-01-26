Hizbullah'tan Uluslararası Çekilme Çağrısı - Son Dakika
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Hizbullah'tan Uluslararası Çekilme Çağrısı

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini uluslararası toplumdan talep etti.

26.01.2025 23:16
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Hizbullah, İsrail'in ateşkes anlaşmasına aykırı olarak işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşmayı sağlayan ülkelerin öncülüğünde uluslararası toplumun, İsrail'in suçlarına karşı sorumluk üstlenmesi ve topraklarımızdan tamamen çekilmeye zorlaması gereklidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in işgaline rağmen Lübnan'ın güneyine geçmeye çalışan sivillerin "kararlılığın, azmin ve zaferin en yüce manasını temsil ettikleri" belirtildi.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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