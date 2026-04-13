Hizbullah Yetkilisi ABD ve İsrail'in Bölge Politikalarını Eleştirdi

13.04.2026 15:02
Hizbullah'ın Siyasi Konsey Başkan Yardımcısı Mahmud Komati, ABD ve İsrail'in Suriye ve Lübnan'a yönelik baskılarını değerlendirerek, Hizbullah'ın silahsızlandırılamayacağını ve iç savaş riskine dikkat çekti.

Lübnan hareketi Hizbullah'ın Siyasi Konsey Başkan Yardımcısı Mahmud Komati, ABD ve İsrail'in bölge ülkelerini Hizbullah'a karşı kışkırtma çabalarını değerlendirdi. Komati, ABD'nin Suriye yönetimine Lübnan'a müdahale etmesi için baskı yapmaya çalıştığını, ancak Suriye'nin bunu kendi çıkarlarına uygun görmediğini belirtti. Suriye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek istediğini vurgulayan Komati, ABD ve İsrail'in Suriye'ye uyguladığı baskının sonuçlarının belirsiz olduğunu ifade etti.

Hizbullah'ın Suriye'nin iç işlerine karışmayacağını açıkça belirttiğini anımsatan Komati, Suriye'nin birliğini desteklediklerini ve bu konuda müdahaleden korkmadıklarını söyledi. Ayrıca, İsrail ve ABD'nin Lübnan yönetimine Hizbullah'ı silahsızlandırma taleplerine karşı çıkarak, bunun imkansız bir görev olduğunu ve Lübnan ordusunun da buna katılmayacağını vurguladı. Hükümet politikasının iç savaşı kışkırtma olasılığına dikkat çeken Komati, tüm seçeneklerin mümkün olduğunu belirtti.

Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerini kesinlikle reddettiklerini ifade eden Komati, Ukrayna yönetiminin İran'a karşı mücadele teklifini saçma bulduğunu ve Rusya'yı desteklediklerini ekledi.

