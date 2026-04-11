Hızlı Kilo Verenlerde Boşanma Oranı Yüksek Çıktı

11.04.2026 10:20
İsveç'teki bir araştırma, hızlı kilo veren bireylerin boşanma oranlarının genel nüfusa göre daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle mide kelepçesi ameliyatı geçirenler arasında boşanma olasılığının yüzde 50 daha fazla olduğu gözlemlendi.

İsveç'te Göteborg Üniversitesi'nde yapılan araştırmada hızlı kilo verenlerin arasında boşanma oranlarının yüksek olduğu ortaya çıktı. Özellikle mide kelepçesi ameliyatı olan hastaların operasyonu takip eden altı yıl içinde boşanma olasılığının yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğu gözlendi. Evli 12 bin 531 hasta üzerinde yapılan incelemeye göre, genel nüfusta boşanma oranı yüzde 8,2 iken, bu gruptaki hastaların yüzde 14,4'ü aynı dönem içerisinde boşandı. Uzun vadeli takiplerde, ameliyat sonrası ilk birkaç yıl içinde ayrılıkların belirgin şekilde yoğunlaştığı görülüyor.

Araştırmayı yürüten ekibe göre, kilo veren bireyler özgüven kazanarak daha fazla sosyalleşiyor ve bu durum kilo vermeyen eşte kıskançlığa yol açabiliyor. Ayrıca, bazı insanlar kiloluyken kötü ilişkilerde kalırken, kilo verdikten sonra kendilerini daha iyi hissederek sağlıksız ilişkilerden çıkma eğilimi gösteriyor. Son dönemde devletlerin obeziteyle mücadele için kilo kaybı yöntemlerini sigorta kapsamına almasıyla, kilo verenlerin sayısının artması bekleniyor, bu da boşanma oranlarını etkileyebilir.

Öte yandan, araştırmada tedavi sırasında bekar olan hastaların zayıfladıktan sonra evlenme olasılıklarının da akranlarına kıyasla daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bu durumun, boşanmaların artmasıyla aile kurumuna ve doğum oranlarına etkisi endişe konusu olarak dile getiriliyor.

