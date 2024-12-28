Hızlı Tren İhalesi Ertelendi - Son Dakika
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Hızlı Tren İhalesi Ertelendi

Deniz Yavuzyılmaz, Delice-Çorum Hızlı Tren ihalesinin 31 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

28.12.2024 13:58
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 27 Aralık'ta yapılması planlanan Delice- Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi ihalesini kazanan şirketlerin 26 Aralık'ta konuşulmaya başlanmasının ardından ihalenin 31 Aralık'a ertelendiğini duyurdu. Ertelenen ihaleye katılacak şirketlerin Kolin, Rönesans, Yapı Merkezi, Çelikler, Gülermak, YDA, Doğuş'tan oluşacağını belirten Yavuzyılmaz, "Bu ihale bu haliyle başlı başına kamu zararıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi ihalesiyle ilgili 26 Aralık'ta açıklama yapmıştı.  27 Aralık'ta yapılacak ihaleyi kazanan şirketlerin 26 Aralık'ta konuşulduğunu belirten Yavuzyılmaz, " AK Parti'nin rant aşkı öyle bir boyuta ulaştı ki, artık heyecandan ihale gününü bile bekleyemiyorlar" demişti. Yavuzyılmaz, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

" Deprem, sel, salgın hastalık gibi doğal afetler halinde uygulanan, sadece belli şirketlerin davet edildiği pazarlık usulü ihale yönteminin uygulanması bir skandaldır. Proje bölgesinde deprem yok, sel yok, doğal afet yok. Ancak adrese teslim bir ihale süreci var. İhale tutarını şirketlerin danışıklı dövüşle belirleyeceği kurgulanmış bir ihale süreci var. Yarın yapılacak ihalenin acilen ertelenmesi ve tüm şirketlerin eşit ve şeffaf bir şekilde yarışabileceği açık ihale usulüyle yapılması çağrısında bulunuyoruz."

Yavuzyılmaz, yaptığı bu açıklamanın ardından gelen tepkiler üzerine ihalenin 31 Aralık'a ertelendiğini duyurdu. AK Parti'nin yeni bir dizayn peşinde olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "İhaleye davet edilenler yine tanıdık şirketler: Kolin, Rönesans, Yapı Merkezi, Çelikler, Gülermak, YDA, Doğuş. Bu ihale bu haliyle başlı başına kamu zararıdır" sözleriyle ihaleyi eleştirdi.

Kaynak: ANKA

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