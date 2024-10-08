Hizmet-İş Sendikası ve AK Parti, İşten Çıkarılan İşçilerin Yanında

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DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkartılan işçilerin eylemine AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası'ndan destek

DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası, DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkartılan işçilere ziyarete bulunarak destek açıklamasında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde 103 gündür oturma eyleminde olan işçilere destek ziyaretinde bulunan İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ocak, son dönemde yaşanan işçi kıyımı, sadece bugünle sınırlı değil, son 6 aydır sistematik bir şekilde devam etmekte olduğunu söyledi. DEM Parti yönetimindeki belediyelerde bugüne kadar yaklaşık 600 işçi işten çıkarıldığına dikkat çeken Ocak, "Bu durum, halkımıza ve işçi kardeşlerimize yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bu durumda seçimlerden bu yana 6 ay geçti. Ne yazık ki vaat edilen hizmetler yerine, belediyelerde işçilere yönelik baskılar, tehditler ve keyfi işten çıkarmalar gündemde oldu. 1 Nisan'dan bu yana emekçiler sendikal baskılara maruz kalmakta, iş akitleri hiçbir hukuki dayanak olmadan feshedilmektedir. Bu adaletsizliğe, bu haksızlığa karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Halkımızın rızkıyla oynayarak hiçbir yere varılamaz. Bizler, her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olacağız ve bu kıyımın karşısında dimdik duracağız. İşçilerin emeği üzerinden siyaset yapmak, halkın güvenini suiistimal etmek demektir" dedi.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ise, "Eylemimizin 103. günündeyiz. Günbegün işçi atmaya devam ediyorlar. İşten atılanların çoğu 8-10 yıllık işçi ve şoförler" ifadelerinde bulundu.