HKP Başkanlık Kurulu Üyesi Çıngı'ya "NATO" paylaşımı soruşturması - Son Dakika
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HKP Başkanlık Kurulu Üyesi Çıngı'ya "NATO" paylaşımı soruşturması

HKP Başkanlık Kurulu Üyesi Çıngı\'ya "NATO" paylaşımı soruşturması
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Başkanlık Kurulu Üyesi M. Gürdal Çıngı hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı "Katil NATO ülkemizden defol" paylaşımı nedeniyle "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Çıngı ifadesinde, "Ben NATO'ya hayır demezsem atalarıma, dedelerime, tüm Kuvayimilliyecilere, şehitlerimize ve gazilerimize ihanet etmiş olurum" dedi.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Başkanlık Kurulu Üyesi M. Gürdal Çıngı hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı "Katil NATO ülkemizden defol" paylaşımı nedeniyle "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Çıngı ifadesinde, "Ben NATO'ya hayır demezsem atalarıma, dedelerime, tüm Kuvayimilliyecilere, şehitlerimize ve gazilerimize ihanet etmiş olurum" dedi.

Başsavcılık, HKP Başkanlık Kurulu Üyesi Çıngı'nın sosyal medya hesabından 4 Temmuz'da yaptığı "Katil NATO ülkemizden defol" paylaşımı nedeniyle "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre Çıngı, verdiği ifadesinde, "Ben, Kahramanmaraşlı Çanakkale Gazisi ve İngiliz, Fransız emperyalistlerine karşı Kuvayimilliye Savaşı'nda Maraş Cephesi'nde savaşmış Süleyman Kozanoğlu'nun torunuyum. Dolayısıyla ben, dedemin komutası altında savaştığı Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün ve Kuvayimilliyecilerin devamcısıyım. NATO'ya karşı çıkmak, vatanı savunmak, işgalcilere, sömürgecilere karşı çıkmak demektir. Eğer ben NATO'ya hayır demezsem atalarıma, dedelerime, tüm Kuvayimilliyecilere, şehitlerimize ve gazilerimize ihanet etmiş olurum" dedi.

HKP Genel Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başkanlık Kurulu üyesi M. Gürdal Çıngı'nın 'NATO, ülkemizden defol' paylaşımı yaptığı için ifadeye çağrılması, AKP'gillerin operasyon silahına dönüşmüş olan yargısının imza attığı bir başka hukuk garabeti olmuştur. Partimiz her alanda, her yerde ABD emperyalizminin savaş aygıtı, halkların katili olan NATO'ya karşı mücadele etmeye devam edecektir. Hiçbir baskı, hiçbir soruşturma, hiçbir gözaltı bizlere vatan aşkını söylemekten geri adım attıramamıştır, bundan sonra da attıramayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel HKP Başkanlık Kurulu Üyesi Çıngı'ya 'NATO' paylaşımı soruşturması - Son Dakika

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