HKP'den UCM'ye Trump ve Netanyahu'ya Dava - Son Dakika
HKP'den UCM'ye Trump ve Netanyahu'ya Dava

03.03.2026 23:39
Halkın Kurtuluş Partisi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı nedeniyle UCM'ye suç duyurusunda bulundu.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasına karşı ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrailli bakanlar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 4. gününde HKP avukatları; ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Başkanı John Ratcliffe, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz hakkında Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) suç duyurusunda bulundu.

"İran'a yönelik saldırıların durdurulması için karar alınmalı"

UCM'ye gönderilen dilekçede, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Dünya, yeni bir Hitler ile adım adım tanışmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisini kullanmadığı takdirde Trump, Netanyahu ve suç ortaklarının; insan hakları, ulusal egemenlik, hukuk, etik, sözleşme ve uluslararası ilkeleri tanımaz saldırganlığı, Orta Doğu'da ve dünyada yeni ve büyük bir savaşı inşa etmektedir."

Halkın Kurtuluş Partisi, UCM'ye başvuruların devletler tarafından yapılması gerektiğini elbette bilmektedir. Ancak ABD emperyalist devleti ve Siyonist İsrail'in bu açık savaş ve saldırı suçu karşısında, UCM Savcısı ivedi olarak anlatılan uluslararası saldırı ve işgal suçları için dava açmalıdır. UCM Savcılığına görevini hatırlatmak için bu başvuruyu yapıyoruz.

İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ABD ve İsrail'den gelen saldırıların durdurulması için derhal karar alınmalı, gerekli zorlayıcı tedbirler uygulanmalıdır. Her durumda, İran'ın egemen ve anti-emperyalist halkının savaş suçlularını yeneceğine inancımız tamdır; ancak bu, milyonların canı pahasına olacaktır. Bu nedenlerle Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısını göreve çağırıyoruz."

"Umarız UCM savcısı görevini yerine getirir"

HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı avukat Sait Kıran, suç duyurusu dilekçesini Ankara PTT Kızılay Şubesi'nden posta yoluyla UCM'ye gönderdiklerini açıkladı. Kıran, "İnsan soyunun en büyük düşmanı olan ABD emperyalizmi ve onun Orta Doğu'daki petrol bekçisi Siyonist İsrail, İran'a uluslararası hukuku hiçe sayarak, savaş ilan etmeden vahşice bir saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda İran dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere pek çok kişinin ölümüne sebep olundu. Bu, uluslararası hukuka göre açık bir saldırı ve savaş suçudur. Umarız Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı görevini yerine getirir, bu halk ve insanlık düşmanlarına karşı gerekli adımları atar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Halkın Kurtuluş Partisi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

