HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaret etti

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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Tacettin Çolak, İzmir'de bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaret etti. Çolak, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kayserilioğlu'nun suçsuz olduğunu ve haksız bir tutuklama olduğunu belirtti.

27.08.2024 13:30
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(İZMİR) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Tacettin Çolak, İzmir'de bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaret etti. Çolak, "Tamamen iktidarın operasyon silahı haline döndürülmüş yargı tarafından kendisi şahsında topluma gözdağı verilme amacıyla tutuklanmıştır. Kendisini moralman çok iyi gördük" dedi.

Çolak, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Çolak, "Dilruba Hanım yapmış olduğu röportajında hiçbir şekliyle ne Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiştir ne de 'halkı kin veya düşmanlığa tahrik' suçunu işlemiştir. Tamamen iktidarın sopası, iktidarın operasyon silahı haline döndürülmüş yargı tarafından kendisi şahsında topluma gözdağı verilme amacıyla tutuklanmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu ve 216'ıncı maddesinin öngördüğü unsurların hiçbirisi bu olayda söz konusu değildir. Bu nedenle haksız ve hukuksuz bir tutuklama söz konusudur. Dilruba Hanımı bugün ziyaret ettik. Kendisini moralman çok iyi gördük. Yaptıklarının suç olmadığını biliyor. 3 Eylül'de yapılacak duruşmada kendisine destek vereceğiz. Her türlü haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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