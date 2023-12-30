 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HMKÜ Hastanesinde Çocuklar İçin Yılbaşı Eğlencesi - Son Dakika
Üye Girişi

HMKÜ Hastanesinde Çocuklar İçin Yılbaşı Eğlencesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören çocuklar için Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen yılbaşı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte palyaço kostümlü gönüllüler ve öğrenci topluluğu çocuklarla dans etti ve hediyeler dağıtıldı. Hastane yetkilileri, çocukların mutlu olması için bu programı düzenlediklerini belirtti ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

HMKÜ Hastanesinde Çocuklar İçin Yılbaşı Eğlencesi
30.12.2023 - 15:29,
Abone Ol

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi yapıldı.

Türk Pediatri Kurumunun katkılarıyla düzenlenen etkinlik, hastanenin çocuk servisinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, palyaço kostümü giyen "Bir Tebessüm Bin Mutluluk" gönüllüleri ile "Mavi Kelebekler" öğrenci topluluğu, çocuklarla müzik eşliğinde dans etti.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, hastanede tedavi gören çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için bu programı düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğin çocuklara moral olduğunu anlatan El, "Amacımız çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmekti. Hastanemizde yatan 28 çocuğumuz bulunmaktadır. Çocuk servisimizde görevli doktor ve hemşirelerimiz ile palyaço kostümleri giyen bir grup gönüllülerimiz çocuklarımıza unutulmaz bir gün yaşattı." dedi.

HMKÜ Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Üniversitesi, Çocuk, Hatay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HMKÜ Hastanesinde Çocuklar İçin Yılbaşı Eğlencesi - Son Dakika


16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26
Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı

Son Dakika
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:25 Süper Kupa krizinin ardından provokasyon içerikli paylaşımda bulunan 2 şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 16:55:58. #1.13#
SON DAKİKA: HMKÜ Hastanesinde Çocuklar İçin Yılbaşı Eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement