HMS Dragon Doğu Akdeniz'de
HMS Dragon Doğu Akdeniz'de

23.03.2026 22:23
İngiltere, HMS Dragon gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi, bölgedeki askeri varlığını artırdı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiliz savaş gemisi HMS Dragon'un Doğu Akdeniz'e ulaştığını ve savunma operasyonlarına katılacağını duyurdu.

Healey, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırdığını belirterek, HMS Dragon gemisinin, bölgeye ulaştığını ve Kıbrıs adasının savunma sistemi kapsamında operasyonel entegrasyon sürecine başlayacağını belirtti.

Bakan Healey, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon'un, bölgede bulunan müttefik güçlerle adanın savunmasının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ve donanma pilotlarının, Kıbrıs'ın yanı sıra Ürdün, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) savunmasına yönelik yaklaşık 900 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini vurgulayan Healey, "Son 15 yılın herhangi bir döneminden daha fazla sayıda savaş uçağımız bölgede bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HMS Dragon Doğu Akdeniz'de - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı

22:41
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
22:17
7 maç 7 galibiyet Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
22:06
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür
İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
21:41
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
SON DAKİKA: HMS Dragon Doğu Akdeniz'de - Son Dakika
