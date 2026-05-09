HMS Dragon Orta Doğu'ya Gönderildi

(ANKARA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, hava savunma destroyeri HMS Dragon'un Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını açıkladı. Geminin, ABD ve İran arasında gerginliğin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan olası çok uluslu deniz misyonuna katılmak üzere bölgede konuşlandırılacağı bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, "Type 45" sınıfı destroyer, İngiltere ve Fransa öncülüğünde planlanan olası Avrupa deniz gücüne destek vermek amacıyla önceden bölgeye sevk edildi. Geminin, çatışmaların durması ve uygun koşulların oluşması halinde ortak göreve katılabileceği belirtildi.

Söz konusu adım, ABD ile İran arasında yaşanan son çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik krizinin derinleşmesi üzerine geldi. Washington, İran limanlarına yönelik deniz ablukası kapsamında "Özgürlük Projesi" adlı askeri operasyonu başlatmış, ticari gemilere eskort sağlama ve deniz trafiğini koruma amacı taşıyan operasyon daha sonra geçici olarak askıya alınmıştı.

LONDRA VE PARİS'TEN KÖRFEZ'DE SAVUNMA GİRİŞİMİ

Londra ile Paris son haftalarda Körfez'de "savunma amaçlı ve bağımsız" bir Avrupa deniz gücü oluşturulması için çalışmalar yürütüyor. Planlar arasında destroyerler, savaş uçakları ve mayın temizleme insansız hava araçlarının konuşlandırılması da bulunuyor.

İngiliz Kraliyet Donanması'nın en gelişmiş hava savunma gemilerinden biri olan HMS Dragon, "Sea Viper" hava savunma sistemi ve uzun menzilli radarlarla donatılmış durumda. Destroyer daha önce mart ayında, İran bağlantılı insansız hava aracı saldırılarının ardından İngiliz üslerini korumak amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.

Fransa'nın da son günlerde uçak gemisi Charles de Gaulle ve çeşitli savaş gemilerini bölgeye gönderdiği bildirildi.