HMS Dragon Orta Doğu'ya Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HMS Dragon Orta Doğu'ya Gönderildi

09.05.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, HMS Dragon destroyerini Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik için bölgeye gönderdi.

(ANKARA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, hava savunma destroyeri HMS Dragon'un Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını açıkladı. Geminin, ABD ve İran arasında gerginliğin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan olası çok uluslu deniz misyonuna katılmak üzere bölgede konuşlandırılacağı bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, "Type 45" sınıfı destroyer, İngiltere ve Fransa öncülüğünde planlanan olası Avrupa deniz gücüne destek vermek amacıyla önceden bölgeye sevk edildi. Geminin, çatışmaların durması ve uygun koşulların oluşması halinde ortak göreve katılabileceği belirtildi.

Söz konusu adım, ABD ile İran arasında yaşanan son çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik krizinin derinleşmesi üzerine geldi. Washington, İran limanlarına yönelik deniz ablukası kapsamında "Özgürlük Projesi" adlı askeri operasyonu başlatmış, ticari gemilere eskort sağlama ve deniz trafiğini koruma amacı taşıyan operasyon daha sonra geçici olarak askıya alınmıştı.

LONDRA VE PARİS'TEN KÖRFEZ'DE SAVUNMA GİRİŞİMİ

Londra ile Paris son haftalarda Körfez'de "savunma amaçlı ve bağımsız" bir Avrupa deniz gücü oluşturulması için çalışmalar yürütüyor. Planlar arasında destroyerler, savaş uçakları ve mayın temizleme insansız hava araçlarının konuşlandırılması da bulunuyor.

İngiliz Kraliyet Donanması'nın en gelişmiş hava savunma gemilerinden biri olan HMS Dragon, "Sea Viper" hava savunma sistemi ve uzun menzilli radarlarla donatılmış durumda. Destroyer daha önce mart ayında, İran bağlantılı insansız hava aracı saldırılarının ardından İngiliz üslerini korumak amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.

Fransa'nın da son günlerde uçak gemisi Charles de Gaulle ve çeşitli savaş gemilerini bölgeye gönderdiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HMS Dragon Orta Doğu'ya Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest grubunun konserine Gaziantep’te mehterli ve konvoylu protesto
Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto
19:18
Fenerbahçe’de kadro dışı kararı açıklandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı açıklandı
18:37
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 20:35:59. #7.12#
SON DAKİKA: HMS Dragon Orta Doğu'ya Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.