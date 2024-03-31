Hocalı'da bulunan toplu mezarda tespit edilen 7 kişi defnedildi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, oyunu kullandı

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Alemdar, eşi ve çocuklarıyla birlikte Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu'na giderek oyunu 1076 nolu sandığa attı. Alemdar, vatandaşlarla sohbet ederek bugünün demokrasi bayramı olduğunu belirtti ve oy kullanma sürecinin ülkenin her noktasında devam ettiğini ifade etti.