Hocalı'da bulunan toplu mezarda tespit edilen 7 kişi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hocalı'da bulunan toplu mezarda tespit edilen 7 kişi defnedildi

Hocalı'da yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda tespit edilen toplu mezarda kalıntıları bulunan ve kimlikleri tespit edilen 7 kişinin naaşı Hocalı Şehitler Hıyabanı'nda defnedildi.

31.03.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hocalı'da yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda tespit edilen toplu mezarda kalıntıları bulunan ve kimlikleri tespit edilen 7 kişinin naaşı Hocalı Şehitler Hıyabanı'nda defnedildi.

Katliamın kurbanları için önce Berde şehrinde tören düzenledi.

Törenin ardından naaşlar konvoy eşliğinde Hocalı'ya götürülerek defnedildi. Definde kurbanların yakınları, devlet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Geçen ay Hocalı kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda toplu mezar tespit edilmişti. Aynı yerde gömülü bu kişilerin ellerinin bağlı olduğu belirlenmiş ve kalıntılarda işkence bulgularına rastlanmıştı.

Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de saldırdığı Karabağ'daki Hocalı kasabasında savunmasız durumda 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hocalı'da 1275 Azerbaycanlı, Ermeni güçlerince esir alınmıştı, bunlardan 150'sinden haber alınamamış ve kayıtlara kayıp olarak geçmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hocalı'da bulunan toplu mezarda tespit edilen 7 kişi defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Diyarbakır'da muhtar adaylığı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı
    13:01 Diyarbakır'da muhtar adaylığı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Vatandaşlar, yaralıları götürmek için gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Valilik, bölgeye Bingöl'den de gönderilen timler ile helikopter destekli güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.

  • Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullandı
    13:01 Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullandı

    Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Arifiye Mahallesi'ndeki bir okulda oy kullanarak seçimlere katıldı. Vali Aksoy, güvenlik önlemlerinin alındığını ve seçimlerin huzur içinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

  • Yozgat'ta Oy Kullanmaya Giden Vatandaş Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
    13:01 Yozgat'ta Oy Kullanmaya Giden Vatandaş Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

    Yozgat'ın Lök köyünde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için giden 76 yaşındaki Mustafa İldiş, oy pusulalarıyla kabine giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

  • Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, oy kullandı
    13:01 Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, oy kullandı

    Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Ailesiyle Hamzabey Ortaokulu'na gelen Demirtaş, burada tercihini yaptı. Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, 'Hemşehrilerimizin huzur ve güven ortamında oy vermeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirtiyor, seçim sonuçlarının vatanımız ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

  • Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve eşi oy kullandı
    13:00 Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve eşi oy kullandı

    Aksaray Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı Adayı Evren Dinçer, eşi Merve Dinçer ile birlikte oy kullandı. Başkan Dinçer, seçimlerin Aksaray ile birlikte Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

  • Napolyon'un Saraylarından Getirilen Eserlerin Sergisi Beijing'de Açıldı
    12:59 Napolyon'un Saraylarından Getirilen Eserlerin Sergisi Beijing'de Açıldı

    Çin ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında Beijing'de Napolyon Bonapart'ın saraylarından getirilen değerli eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide, Napolyon'un yaşamını yansıtan 81 parça antika sergileniyor. Sergi, multimedya ve dijital teknoloji kullanılarak Tuileries Sarayı, Saint-Cloud Şatosu ve Meudon Şatosu'nun havasını yansıtıyor. Sergi, 20 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

  • Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kocamustafendi İlkokulu'nda oy kullandı
    12:59 Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kocamustafendi İlkokulu'nda oy kullandı

    Muğla Valisi İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile birlikte Kocamustafendi İlkokulu'na giderek oy kullandı. Akbıyık, seçimlerin genel güvenliği için alınan tedbirlerin olduğunu belirtti ve seçim sürecinin olumsuzluk yaşanmadan başladığını ifade etti.

  • Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, oyunu kullandı
    12:59 Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, oyunu kullandı

    Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Alemdar, eşi ve çocuklarıyla birlikte Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu'na giderek oyunu 1076 nolu sandığa attı. Alemdar, vatandaşlarla sohbet ederek bugünün demokrasi bayramı olduğunu belirtti ve oy kullanma sürecinin ülkenin her noktasında devam ettiğini ifade etti.

  • Yozgat'ta oy kullanırken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
    12:58 Yozgat'ta oy kullanırken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

    Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde yaşayan 76 yaşındaki Mustafa İldiş, mahalli idareler seçiminde oy kullanmak için sandığa gittiği sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İldiş, yolda hayatını kaybetti.

  • Denizli'de belediye başkanları ve adaylar oy kullandı
    12:58 Denizli'de belediye başkanları ve adaylar oy kullandı

    31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli'de belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve adaylar oylarını kullandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da oy kullanarak açıklamalarda bulundu.

  • Mersin'de Tır Garajında Yangın: 3 Tır Kullanılamaz Hale Geldi
    12:55 Mersin'de Tır Garajında Yangın: 3 Tır Kullanılamaz Hale Geldi

    Mersin'de bir tır garajında çıkan yangın sonucu 3 tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etse de tırlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.


12:50 Oyunu Ankara’da kullanan Bahçeli’nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
12:21 Mansur Yavaş: Seçim sonucundan tereddüdümüz yoktur, akşam belediyenin bahçesinde buluşmak üzere Mansur Yavaş: Seçim sonucundan tereddüdümüz yoktur, akşam belediyenin bahçesinde buluşmak üzere
11:51 Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum
10:56 YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı
10:56 Diyarbakır’da muhtarlık seçiminde kavga: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Diyarbakır'da muhtarlık seçiminde kavga: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
12:27 CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
11:55 Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye’nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı
11:14 Oyunu kullanan Cem Yılmaz, sandık başındaki sözleriyle güldürdü Oyunu kullanan Cem Yılmaz, sandık başındaki sözleriyle güldürdü
10:44 Survivor’da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi Gözyaşlarına boğuldular Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular
10:33 Manisa’da oy kullanan Özgür Özel’den “Kutlamalarda silahtan uzak durun“ çağrısı Manisa'da oy kullanan Özgür Özel'den "Kutlamalarda silahtan uzak durun" çağrısı
10:12 Şanlıurfa’da seçim gerginliği Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi Şanlıurfa'da seçim gerginliği! Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi
09:48 Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul’da yoğunluğa neden oldu Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu
09:39 Seçim tartışmasında kan aktı Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi
09:29 İlker Aksum, oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti İlker Aksum, oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 13:01:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hocalı'da bulunan toplu mezarda tespit edilen 7 kişi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement