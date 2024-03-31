Hocalı'da bulunan toplu mezarda tespit edilen 7 kişi defnedildi

Hocalı'da yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda tespit edilen toplu mezarda kalıntıları bulunan ve kimlikleri tespit edilen 7 kişinin naaşı Hocalı Şehitler Hıyabanı'nda defnedildi.
Katliamın kurbanları için önce Berde şehrinde tören düzenledi.
Törenin ardından naaşlar konvoy eşliğinde Hocalı'ya götürülerek defnedildi. Definde kurbanların yakınları, devlet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.
Geçen ay Hocalı kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda toplu mezar tespit edilmişti. Aynı yerde gömülü bu kişilerin ellerinin bağlı olduğu belirlenmiş ve kalıntılarda işkence bulgularına rastlanmıştı.
Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de saldırdığı Karabağ'daki Hocalı kasabasında savunmasız durumda 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hocalı'da 1275 Azerbaycanlı, Ermeni güçlerince esir alınmıştı, bunlardan 150'sinden haber alınamamış ve kayıtlara kayıp olarak geçmişti.
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Vatandaşlar, yaralıları götürmek için gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Valilik, bölgeye Bingöl'den de gönderilen timler ile helikopter destekli güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Arifiye Mahallesi'ndeki bir okulda oy kullanarak seçimlere katıldı. Vali Aksoy, güvenlik önlemlerinin alındığını ve seçimlerin huzur içinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Ailesiyle Hamzabey Ortaokulu'na gelen Demirtaş, burada tercihini yaptı. Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, 'Hemşehrilerimizin huzur ve güven ortamında oy vermeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirtiyor, seçim sonuçlarının vatanımız ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.' değerlendirmesinde bulundu.
Aksaray Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı Adayı Evren Dinçer, eşi Merve Dinçer ile birlikte oy kullandı. Başkan Dinçer, seçimlerin Aksaray ile birlikte Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
Çin ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında Beijing'de Napolyon Bonapart'ın saraylarından getirilen değerli eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide, Napolyon'un yaşamını yansıtan 81 parça antika sergileniyor. Sergi, multimedya ve dijital teknoloji kullanılarak Tuileries Sarayı, Saint-Cloud Şatosu ve Meudon Şatosu'nun havasını yansıtıyor. Sergi, 20 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile birlikte Kocamustafendi İlkokulu'na giderek oy kullandı. Akbıyık, seçimlerin genel güvenliği için alınan tedbirlerin olduğunu belirtti ve seçim sürecinin olumsuzluk yaşanmadan başladığını ifade etti.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Alemdar, eşi ve çocuklarıyla birlikte Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu'na giderek oyunu 1076 nolu sandığa attı. Alemdar, vatandaşlarla sohbet ederek bugünün demokrasi bayramı olduğunu belirtti ve oy kullanma sürecinin ülkenin her noktasında devam ettiğini ifade etti.
Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde yaşayan 76 yaşındaki Mustafa İldiş, mahalli idareler seçiminde oy kullanmak için sandığa gittiği sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İldiş, yolda hayatını kaybetti.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli'de belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve adaylar oylarını kullandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da oy kullanarak açıklamalarda bulundu.
Mersin'de bir tır garajında çıkan yangın sonucu 3 tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etse de tırlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
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