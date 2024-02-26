Hocalı Katliamı Ankara\'da Anıldı

Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Hocalı Anıt Müzesi'nde düzenlenen törende anıldı.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Kızılcahamam Belediyesi işbirliğinde düzenlene törene, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, siyasi parti temsilcileri, askeri görevliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tören, saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Büyükelçi Memmedov burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki en büyük Hocalı Anıtı'nın" Kızılcahamam'da olduğunu söyleyerek her yıl burada anmaların yapıldığını kaydetti.
Hocalı'da hayatını kaybedenlerin, "Türk" oldukları için öldürüldüğünü vurgulayan Memmedov, ölenler arasında çok sayıda çocuk, yaşlı ve kadın olduğuna işaret etti.
Memmedov, bu suçu işleyenlerin birçoğunun "cezasız" kaldığının altını çizerek, "Maalesef bütün dünya Hocalı Soykırımı'na göz yumdu." dedi.
Türkiye'nin Hocalı'da yaşananlarının unutulmasına izin vermediğini anlatan Memmedov, Hocalı için dünyadan adalet istediklerini söyledi.
Büyükelçi Memmedov, Hocalı'da suç işleyenlerin yakalanıp; yargılanması için çalışacaklarını da aktardı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar da Hocalı'da yaşananların hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayarak, olayın acısının hala hissedildiğini söyledi.
Hocalı'yı, "Türk tarihinin en acı hatıralarından" biri olarak nitelendiren Acar, Türkiye ve Azerbaycan'da, Hocalı'ya yönelik büyük bir hassasiyet olduğunu kaydetti.
Tören, anıta karanfil bırakılması ve müze ziyareti ile sona erdi.
Hocalı'da ne oldu?
Karabağ'ın en büyük kenti Hankendi şehrini Aralık 1991'de işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmekti.
Ermeni güçlerinin ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı.
Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları tek tek ele geçiren Ermeni güçleri, kasabanın diğer illerle kara yolu bağlantısını kesti. Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin Ermeniler tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı.
Ocak ayının başlarından itibaren elektrik verilmeyen Hocalı'nın savunması sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti.
25 Şubat 1992'den itibaren Hocalı'ya saldırıya başlayan Ermeniler, bölgedeki Sovyet ordusuna bağlı 366. Zırhlı Alayı'nın bütün araçlarını kullanarak, şehri iki saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı Katliamı" yapıldı.
Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda savunmasız durumdaki 106'sı kadın ve 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtulurken, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı. Bunlardan 150'sinden haber alınamadı.
Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti.
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