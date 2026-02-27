Hocalı Katliamı 33. Yılında Bornova'da Anıldı

(İZMİR) - Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992'de Hocalı'da katledilen 613 Azerbaycanlı sivil, katliamın 33. yılında Bornova Belediyesi tarafından Azerbaycan Dostluk Parkı ve Kızılay Mahallesi'nde düzenlenen programlarla anıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Hocalı'nın unutulmaması gerektiğini vurgulayarak yaşananların soykırım olarak tanınması çağrısında bulundu.

Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından katledilen 613 Azerbaycanlı sivil, katliamın 33. yılında Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen iki ayrı törenle anıldı. Program, gündüz saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Azerbaycan Dostluk Parkı'nda başladı, akşam ise Kızılay Mahallesi'nde devam etti. Katliamı dünyaya anlatan fotoğraflardan oluşan sergi büyük ilgi görürken, akşam düzenlenen anmada hayatını kaybeden çocuklar için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Azerbaycan Dostluk Parkı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu; Azerbaycan Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından yapılan konuşmalarda Hocalı'da yaşananların unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği vurgulandı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her yıl bu anmayı kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Soykırımlar unutulursa tekrarlanır. Bizim bunları unutmaya hakkımız yok; en azından gelecek kuşaklar için" dedi.

Eşki, Bulgaristan'da katledilen Türkan Feyzullah bebek için de 26'sında anma yaptıklarını hatırlatarak, tarihin acı olaylarla dolu olduğunu ve insanlığın bu karanlık sayfalarla yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.

Hocalı bir katliamdan öte, soykırımdır

Başkan Eşki, Hocalı'da yaşananların insanlık tarihine utanç olarak geçtiğini belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en kısa sürede soykırım olarak tanınması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Eşki ayrıca, Azerbaycan'ın Sumgayıt şehriyle kardeş şehir olmak için yürütülen sürecin tamamlandığını belirterek, Bakü Fatihi olarak anılan Nuri Paşa'nın büstünü Sumgayıt'a hediye etmek istediklerini, olumlu yanıt beklediklerini söyledi.

Karabağ Zafer Anıtı müjdesi

Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Teşkilatı Derneği Başkanı Gürsel Özdemir, 1992'de Hocalı'da yaşananları hatırlatarak Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti. Özdemir, Çamdibi Atatürk Parkı'na bir Azerbaycan Karabağ Zafer Anıtı yapılması için Başkan Eşki ile birlikte çalışma yürüttüklerini açıkladı. Gürsel, Hocalı Katliamı'nın Türkiye tarafından bir soykırım olarak gerektiğini de söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Cavid İsmayıl ise 2020'deki 44 günlük savaşın ardından Azerbaycan'ın topraklarını geri aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde barış sürecinin ilerlediğini ifade etti. İsmayıl, Hocalı'nın unutulmaması ve genç kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

İzmir Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Eşref Tuna da katılımcılara teşekkür ederek dayanışma mesajı verdi.

Şiir, karanfiller ve gökyüzüne yükselen balonlar

Roza İbadova'nın coşkuyla okuduğu şiir, törende duygu dolu anlar yaşattı. Programın sonunda anıta kırmızı karanfiller bırakıldı. Akşam saatlerinde ise Kızılay Mahallesi'nde muhtarlık binası ve Kent Lokantası bulunduğu parkta, katliamda yaşamını yitiren çocuklar için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Bornova'da yükselen balonlar, 33 yıl önce hayatını kaybeden masum çocukların anısını gökyüzüne taşıdı; Başkan Eşki ve diğer katılımcılar bir kez daha güçlü bir şekilde; "Hocalı'yı unutmadık, unutturmayacağız" mesajı verdi.