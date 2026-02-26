Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Yürekleri yakan vahşet; Hocalı Katliamı... 34 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Hocalı Katliamı'nın 34. Yıldönümü - Son Dakika
