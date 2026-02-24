Hocalı Katliamı'nın 34. Yılı Anma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hocalı Katliamı'nın 34. Yılı Anma Programı

Hocalı Katliamı\'nın 34. Yılı Anma Programı
24.02.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen anma programında Hocalı Katliamı'nın önemi ve barış ihtiyacı vurgulandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen program, üniversitenin Itri Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Hocalı Katliamı'nın modern dönemin en trajik uluslararası hukuk ihlallerinden biri olduğunu belirtti.

Bayraktar, "Hocalı'da 34 yıl önce sivil nüfusun maruz kaldığı trajediyle, bugün Gazze'de yaşanan dram arasındaki paralellik bizlere şunu fısıldamaktadır, adaletin seçici uygulandığı bir dünyada kalıcı barışın inşası mümkün değildir." dedi.

Diplomasi ve akademinin, bölgesel normalleşme süreçlerini destekleme, geçmişin ağır yüklerini geleceğin barış zeminini sarsmadan ve hakikati feda etmeden titizlikle yönetme sorumluluğunu taşıdığını ifade eden Bayraktar, "Güney Kafkasya'da tesis edilmeye çalışılan yeni statüko ve kalıcı barış umutları, ancak insan hakları ihlallerine karşı sergilenecek evrensel bir duruşla ve kolektif hafızanın dürüst bir inşasıyla kalıcı hale gelebilir." diye konuştu.

"Toprak bütünlüğümüzü koruyarak gelecek neslimiz için barışa gitmeliyiz"

Anma programı kapsamında düzenlenen panelde konuşmacı olarak yer alan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ise Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliamın tekrarlanmaması için geleceğe yönelik bazı hamleler yapılması gerektiğini aktardı.

Memmedov, Hocalı Katliamı'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından yaklaşık 4 ay sonra gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Bu sadece insanlığa, beşeriyete karşı bir cinayet değildi. Bu herkese, yeryüzünde yaşayan insanların her birine karşı yönetilmiş bir suç, bir cinayetti." ifadelerini kullandı.

Çocuklara, yaşlılara, kadınlara karşı suç işleme eğiliminde olan bir neslin nasıl yetiştiği, bu süreçte nelerin fark edilmediği veya görmezden gelindiğine ilişkin sorulara cevap aranması gerektiğini ifade eden Memmedov, aksi takdirde bu olayların tekrar yaşanabileceğini aktardı.

Memmedov, Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecinde ağır bedeller ödediğini dile getirerek, Birinci Karabağ Savaşı'nda yaşanan kayıplara ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine işaret etti.

Bölgede kalıcı barışın sağlanmasının önemini vurgulayan Memmedov, "Toprak bütünlüğümüzü koruyarak çocuklarımız, torunlarımız, gelecek neslimiz savaşlarda gencecik çocuklarını kaybetmeden yaşayabilmeleri için bu barışa gitmeliyiz." şeklinde konuştu.

Programda "Hocalı Katliamı: Büyük Cinayet" adlı belgeselin de gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hocalı Katliamı'nın 34. Yılı Anma Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:25
Gerçekleşirse yer yerinden oynar Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:42:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Hocalı Katliamı'nın 34. Yılı Anma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.