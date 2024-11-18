Hochstein, Lübnan ve İsrail'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Hochstein, Lübnan ve İsrail'i Ziyaret Edecek

ABD'li Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes için Lübnan ve İsrail'i ziyaret edecek.

18.11.2024 13:18
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkesi görüşmek için Lübnan ve İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

Lübnan basınında yer alan haberde, ateşkes çabaları kapsamında Hochstein'in yarın Beyrut'ta temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Hochstein'in Lübnan'daki görüşmelerin ardından Tel Aviv'e geçmesinin beklendiğini aktardı.

Adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için yürütülen dolaylı müzakerelerde "önemli ilerleme kaydedilmesinin" beklendiği ifade edildi.

Biden yönetiminin İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için bir taslak hazırladığı bildirilmişti.

Lübnan medyası, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağını geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim ettiğini yazmıştı.

KAN'a göre, ABD'nin Lübnan'da ateşkes için önerdiği taslak anlaşma

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, anlaşma taslağında, İsrail'in 7 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki güçlerini çekmesi ve yerine Lübnan ordusunun geçmesi yer alıyor.

Taslağa göre, İsrail ordusunun güneyden çekilme süreci ABD ve bir başka ülke tarafından denetlenecek.

Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonraki 60 gün içinde ise Lübnan, ülkenin güneyindeki grupları silahsızlandıracak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak Lübnan'daki söz konusu grupların yeniden silahlanmasını önlemek için, Lübnan'a herhangi bir silah satışı veya Lübnan içinde silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.

İsrail ve Lübnan, BMGK'nın 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek ancak söz konusu taahhütler, iki ülkenin gerektiğinde kendini savunma hakkını engellemeyecek.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) haricinde Lübnan ile İsrail sınırındaki Mavi Hat'ta tek silahlı unsur Lübnan ordusu olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hochstein, Lübnan ve İsrail'i Ziyaret Edecek - Son Dakika

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