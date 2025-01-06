Hödlmayr Direnişi 27. Günde

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(ANKARA) - DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası'nın Hödlmayr Lojistik'te örgütlenmesinin ardından işten çıkarılan iki işçi 27 gündür direniyor. Doğuş Otomotiv önünde açıklama yapan Sendika Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Nakliyat-İş Sendikası olarak, Hödlmayr işyerindeki direnişimizi, keyfi itirazların geri çekilmesi ve işten çıkarılan üyelerimizin işe iadesi gerçekleşene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası, Hödlmayr Lojistik Limited Şirketi'nde örgütlenme çalışmasını tamamlayarak ve gerekli üye çoğunluğunu sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çoğunluk tespiti almıştı. Hödlmayr Lojistik işvereni çoğunluk tespitine itiraz ederek, sendikalı iki işçiyi işten çıkarmıştı. İki işçi 27 gündür Hödlmayr Lojistik Limited Şirketi önünde direnişine devam ediyor.

Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve sendika üyeleri, Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv önünde eylem yaptı. Eylemde işçiler, "Hödlymar Lojistik'te işçi kıyımına, sendika düşmanlığına son" yazılı pankart açtı ve "Sendika haktır engellenemez" sloganı attı.

İşçiler adına açıklama yapan Sendika Başkanı Küçükosmanoğlu, "Bugün burada, Hödlmayr işyerindeki sendika düşmanlığına karşı verdiğimiz mücadele, tüm işçilerin açlığa, sefalet ücretine ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı verdiği mücadelenin bir parçasıdır. İşçiler, her türlü zorluğa rağmen ekmek kavgasını sürdürmektedir. Nakliyat-İş Sendikası olarak, Hödlmayr işyerindeki direnişimizi, keyfi itirazların geri çekilmesi ve işten çıkarılan üyelerimizin işe iadesi gerçekleşene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Grevlere davullu zurnalı ziyaret...

Eylemin ardından işçiler, davul ve zurna eşliğinde Birleşik Metal İş Sendikası tarafından yürütülen Green Transfo Energy ve GE Grid Solutions grevlerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Burada da konuşan Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Green Transfo Energy ve GE Grid Solutions işçileriyle mücadelemiz ortak, dayanışmamız ise sarsılmazdır. İşçi sınıfı olarak, haklarımıza yönelik her türlü saldırıya karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.